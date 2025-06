Verso Inter-Urawa Reds un solo precedente nella storia

L'incontro tra Inter e Urawa Reds si presenta come una sfida inedita, con un solo precedente nella storia. Sembrerebbe un primo confronto, ma in realtà le due squadre si sono già incrociate, anche se in un contesto diverso: nel 2004, il Mondiale per Club era ancora un progetto embrionale. Questo legame nascosto arricchisce l’attesa di questa partita, rivelando come passato e presente si intreccino nel calcio.

Sembrerebbe un accoppiamento inedito ma non lo è. Inter e Urawa Reds si sono già incrociate nel corso della loro storia. In quel caso la competizione non fu la medesima. Correva l' anno 2004 e il Mondiale per Club era ancora solamente un' idea- Il torneo sarebbe nato solamente una stagione

Un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese: Inter, come gioca l'Urawa

