Veronese sospeso da incarichi dirigenziali regionali e locali di Uil Scuola Rua

In un’epoca in cui trasparenza e responsabilità sono fondamentali, la decisione di sospendere Veronese da incarichi regionali e locali suscita importanti riflessioni sulla distinzione tra impegno sindacale e scelte politiche. La UIL Scuola Rua di Reggio Calabria sottolinea come le accuse rivolte a Simone Veronese, riguardanti le utenze idriche del Comune, abbiano di fatto superato il mandato sindacale, emergendo una chiara connotazione partitica che non può essere tollerata all’interno dell’organizzazione.

La denuncia di Simone Veronese sulle utenze idriche del Comune ha "chiara connotazione politica o partitica" ed esula dalle finalità proprie di un'organizzazione sindacale. Con questa motivazione, Uil Scuola Rua Reggio Calabria ha stabilito la sospensione di ogni incarico sindacale, sia a livello.

