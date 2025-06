Verissimo ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Hai perso l'ultima emozionante puntata di Verissimo? Nessun problema! Ti spieghiamo in modo semplice e veloce come e dove poter rivedere la replica, sia in TV che in streaming.

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Verissimo in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Verissimo in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Verissimo sarà trasmessa in TV e in streaming. Ecco tutte le soluzioni che hai a disposizione per rivedere l’appuntamento andato in onda su Canale 5. Come rivedere Verissimo in TV. Per rivedere Verissimo in replica bisogna sintonizzarsi su La5 tra una settimana esatta: la puntata del sabato verrà riproposta sabato prossimo dalle 13:30 alle 16:00, allo stesso modo la puntata della domenica verrà trasmessa in replica sette giorni dopo sempre a partire dalle 13:30. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Verissimo, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Se ti sei perso l'ultima puntata di Verissimo, nessun problema! Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata, e in questa guida scoprirai in pochi minuti come e dove rivederla in TV e streaming.

