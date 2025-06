Verini Pd | Non basta il cessate il fuoco La priorità ora è difenderci Mai in piazza coi pro-Hamas

In un periodo di “guerra” come quello attuale, quale è la vera sfida per la diplomazia e la convivenza? Walter Verini del PD sottolinea che non basta chiedere il cessate il fuoco: bisogna difendere i diritti di tutti, rafforzare le democrazie e rilanciare gli organismi internazionali. Solo così potremo sperare in una pace duratura e in un futuro di prosperità condivisa.

«Mentre chiediamo il cessate il fuoco, ci battiamo per i diritti del popolo palestinese, ma anche di quello israeliano, dobbiamo pensare anche a difendere le democrazie e a rimettere in leva tutti quegli organismi internazionali che, per ottanta anni, a queste latitudini, ci hanno permesso di vivere in prosperità e pace». A dirlo Walter Verini, membro della direzione nazionale del Pd. In un periodo di “guerra” come quello attuale, quale è la posizione più responsabile? «Lavorare, senza ombra di dubbio, a una de-escalation, attraverso una contestuale negoziazione. Il governo di Israele deve fermarsi, ma nel contempo l'Iran deve essere fermato in ogni investimento riguardante il nucleare». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Verini (Pd): «Non basta il cessate il fuoco La priorità ora è difenderci Mai in piazza coi pro-Hamas»

Roma, ora. Questa è l’immagine che da tanto, troppo tempo volevamo vedere. Tutti insieme, Pd, M5S e Avs, uniti, finalmente in piazza per Gaza, per il cessate il fuoco, per i diritti dei civili palestinesi, per i 60.000 morti civili ammazzati, per i sopravvissuti ridotti Vai su Facebook

