Vergari Day 2025 il bilancio di Antonello Lamanna | Abbiamo restituito al fiume il nostro ascolto lui ci ha donato la sua memoria

Il “Vergari Day 2025” si è concluso, ma a restare non sono solo gli eventi di successo. Lo ricorda con parole poetiche Antonello Lamanna, che ha voluto tracciare un bilancio diverso dal consueto, fatto non di numeri ma di relazioni: con il paesaggio, con la natura, con la comunità. «Abbiamo prestato attenzione alla Riserva del fiume Vergari – non come a un luogo da attraversare, ma come a una creatura viva, fragile, parlante», ha affermato Lamanna. Un invito a considerare il patrimonio ambientale non come semplice sfondo, ma come protagonista dialogante, capace di restituire emozioni e consapevolezza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it