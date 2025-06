Vergari Day 2025 il bilancio del professore Antonello Lamanna | Abbiamo restituito al fiume il nostro ascolto lui ci ha donato la sua memoria

Il “Vergari Day 2025” si è concluso, lasciando un’impronta profonda nel cuore di tutti. Il professore Antonello Lamanna ci invita a riflettere su un bilancio che va oltre i numeri, un resoconto fatto di relazioni autentiche con il paesaggio, la natura e la comunità. Con parole poetiche, egli ricorda come abbiamo ascoltato il fiume Vergari, trattandolo non come un semplice luogo, ma come una creatura viva e fragile, capace di parlare.

Il “Vergari Day 2025” si è concluso, ma a restare non sono solo gli eventi di successo. Lo ricorda con parole poetiche il professore Antonello Lamanna, che ha voluto tracciare un bilancio diverso dal consueto, fatto non di numeri ma di relazioni: con il paesaggio, con la natura, con la comunità. «Abbiamo prestato attenzione alla Riserva del fiume Vergari – non come a un luogo da attraversare, ma come a una creatura viva, fragile, parlante», ha affermato Lamanna. Un invito a considerare il patrimonio ambientale non come semplice sfondo, ma come protagonista dialogante, capace di restituire emozioni e consapevolezza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vergari Day 2025, il bilancio del professore Antonello Lamanna: «Abbiamo restituito al fiume il nostro ascolto, lui ci ha donato la sua memoria»

In questa notizia si parla di: vergari - lamanna - bilancio - professore

Antonello Lamanna a Radio Onda Verde: una voce per la cultura italiana tra Vergari Day e divulgazione internazionale - Mercoledì 11 giugno, dalle 14:30 alle 15:30, Antonello Lamanna sarà in onda su Radio Onda Verde per un'intervista esclusiva con Domenico Nardo.

Vergari Day 2025, il bilancio del professore Antonello Lamanna: «Abbiamo restituito al fiume il nostro ascolto, lui ci ha donato la sua memoria.

Gianluigi Vergari, malore fatale in vacanza ad Asiago: morto il professore colonna del Riccati-Luzzatti - Un malore mentre si trovava in vacanza sull'altopiano di Asiago è costato la vita a Gianluigi Vergari, professore all'istituto Riccati- Secondo ilgazzettino.it