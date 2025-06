Vercelli migrante brucia l’appartamento e grida Allah akbar | i carabinieri lo fermano si valuta il Tso video

Un grave episodio scuote Santhià, in provincia di Vercelli, dove un uomo di origine straniera ha tentato di dare fuoco al suo appartamento, urlando "Allah Akbar". Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno provveduto a fermarlo. Si valuta l’ipotesi di un trattamento sanitario obbligatorio (TSO). La vicenda solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e l’integrazione, lasciando aperti molti interrogativi sul suo epilogo.

Un uomo di origine straniera ha provato a dare fuoco al suo appartamento nel comune vercellese di Santhià. L’abitazione si trovava al piano di via Tricerri e per sedare le fiamme sono dovuti intervenire il Vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, l’uomo aveva accumulato rifiuti e materiale infiammabile nell’alloggio prima di dargli fuoco utilizzando la benzina. L’uomo è stato inizialmente allontanato dai militari e poi soccorso dal 118: mentre entrava in ambulanza ha iniziato a pronunciare frasi sconnesse in lingua araba, ripetendo più volte l’espressione «Allah akbar» (Allah è grande). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vercelli, migrante brucia l’appartamento e grida “Allah akbar”: i carabinieri lo fermano, si valuta il Tso (video)

