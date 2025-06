Vento e fiamme per tutto il pomeriggio | a Depressa incenerita la pineta in zona Mito

Un pomeriggio di vento e fiamme ha devastato la pineta di Mito, a Tricase e Andrano, lasciando dietro di sé un paesaggio incenerito. In un contesto di emergenza continua, vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine si mobilitano senza sosta per contenere i danni e mettere in sicurezza la zona. La lotta contro il fuoco prosegue senza sosta, mentre il Salento si confronta con una ferita che richiede interventi immediati e duraturi.

TRICASEANDRANO – Ancora un sabato di fiamme che bruciano gli angoli più impervi del Salento e vigili del fuoco e protezione civile e forze dell'ordine in continua allerta per gli interventi di spegnimento e messa in sicurezza. Il vento di maestrale ha complicato ancor più la situazione.

