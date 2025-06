Venti membri di Salernitana soffrono di un avvelenamento in piena lotta per evitare la discesa al terzo

Una notizia sconvolgente scuote la Serie A: venti membri del Salernitana, tra giocatori e staff, sono stati colpiti da un grave avvelenamento alimentare. In piena battaglia per evitare la discesa, questa vicenda rischia di compromettere le sorti della squadra e di alimentare polemiche sui social. La partita contro la Sampdoria si avvicina, ma ora tutto sembra più incerto che mai. La tensione cresce: come reagirà il club di fronte a questa crisi?

2025-06-16 15:26:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Venti membri del Salernitan compresi giocatori e personale di allenatore, Hanno sofferto Domenica sera Un intossicazione alimentare che ha causato il ricovero in ospedale di “gran parte delle persone colpite “, 16 Secondo il Gazzetta Dello Sport subito dopo prima gamba contro la Sampdoria in pareggio deciderà la discesa alla serie C, Terza categoria di calcio italiano. “Salenitan annuncia la cancellazione della formazione Oggi A causa di un serio avvelenamento alimentare che ha colpito venti membri del team, Compresi giocatori e staff e culminò con una serie di disagi durante il viaggio di ritorno da Genova dopo la prima tappa del pareggio giocato ieri contro la Sampdoria “, ha riferito il club lunedì in una dichiarazione ufficiale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

