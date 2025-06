Vent’ann de men, la nuova canzone della Borghetti Bugaron Band, ci trasporta ancora una volta nel cuore autentico del loro dialetto. Uscita il 21 giugno, questa traccia rappresenta il quinto capitolo di un affascinante racconto musicale iniziato nel 2021 con “El stradin”. Una narrazione in progressione che riscopre le radici e l’identità, coinvolgendo gli ascoltatori in un viaggio tra emozioni e tradizioni. La band torna a comunicare con la sua voce più vera e intensa.

“Vent’ann de men” è la nuova canzone della Borghetti Bugaron Band, uscita il 21 giugno su tutti gli store digitali. Il singolo è contenuto nell’album “diffuso” che esce a puntate, come una volta i romanzi d’appendice. Iniziato nel 2021 con “El stradin” e proseguito con “El Bar Gnesi”, “Stappa stappa” e “Ancora qua” (in italiano), il brano rappresenta il quinto episodio di questo racconto musicale. I Bugaron tornano all’amato dialetto con una canzone musicalmente allegra, estiva, leggera, da cantare andando al mare o passeggiando in campagna. Ma, come sempre, i Bugaron mischiano le carte: dietro una apparente spensieratezza, nascondono pensieri più profondi ed emozioni venate di malinconia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it