Venite a cercare i vostri ricordi. L’archivio del fotografo Canocchi diventa un patrimonio collettivo.

Scoprite un tesoro nascosto nel cuore di Prato e Calenzano: l’archivio del fotografo Giancarlo Canocchi si apre come patrimonio collettivo, conservando ricordi indelebili degli anni ‘60-2000. Una preziosa occasione per rivivere storie locali attraverso immagini autentiche, grazie alla call speciale lanciata da Cut – Circuito urbano temporaneo, in ricordo del grande professionista. Venite a cercare i vostri ricordi: l’archivio di Canocchi aspetta di raccontare anche la vostra storia.

Una call speciale quella lanciata da Cut – Circuito urbano temporaneo in occasione della mostra "Il giorno più bello: la fotografia vernacolare come patrimonio collettivo" in ricordo di Giancarlo Canocchi, fotografo professionista attivo dagli anni ‘60 al 2000 a Prato e Calenzano. Per volontà della figlia Gabriella, custode dell’archivio fotografico del padre, sono stati messi a disposizione i negativi ed alcune stampe degli scatti di Canocchi realizzati per matrimoni ed eventi. Contattando il Cut, infatti, sarà possibile far partire la ricerca dei negativi e delle immagini della propria famiglia fornendo semplici indicazioni come il cognome e la data dell’evento fotografato. 🔗 Leggi su Lanazione.it