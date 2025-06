Venerdì sera di controlli a Verbania | polizia e vigili nelle piazze e nei parchi della città

Venerdì sera a Verbania è scattata una intensa operazione di controllo, con polizia e vigili urbani in azione tra piazze e parchi. Trent persone sono state controllate e dieci sanzioni per violazioni al Codice della Strada sono state emesse, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e ordine pubblico. Questa collaborazione dimostra come l’unione tra istituzioni possa creare un ambiente più sicuro per tutti i cittadini, rafforzando la fiducia nella comunità.

Trenta persone controllate e dieci sanzioni per violazione al Codice della strada emesse. É questo il bilancio del primo venerdì sera di controlli che si è svolto ieri, venerdì 20 giugno, a Verbania, dove Questura e polizia locale sono scese in campo insieme per garantire maggiore sicurezza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Venerdì sera di controlli a Verbania: polizia e vigili nelle piazze e nei parchi della città

In questa notizia si parla di: venerdì - sera - controlli - verbania

Fiorentina: a Udine domenica sera alle 20,45. Napoli e Inter giocheranno venerdì. Il calendario dell’ultima di serie A - Domenica sera alle 20:45 si giocherà Fiorentina-Udinese, mentre Napoli e Inter scenderanno in campo venerdì, nelle ultime sfide di Serie A decisive per lo scudetto.

Riprende domani a #Verbania l'udienza preliminare bis per la #tragedia del #Mottarone nel 2021. Le novità Vai su Facebook

Venerdì sera di controlli a Verbania: polizia e vigili nelle piazze e nei parchi della città; Verbania. I controlli della Polizia di Stato nel weekend.; Gravellona, trova nel cortile di casa un borsone con mezzo chilo di droga e 9.000 euro.