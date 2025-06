Vendita con l’hacker truffa da 22mila euro

Una truffa da 22mila euro scuote il mondo delle vendite di barche: un uomo di 55 anni di Ferrara, attraverso una falsa email, si è infiltrato nella trattativa tra cliente e societa`, dirottando un bonifico sulla caparra di un tender. Un colpo ben orchestrato che, secondo le accuse, gli avrebbe fruttato ingenti somme. Ora, a distanza di quattro anni, il processo mette in luce un inganno che ha rischiato di compromettere fiducia e trasparenza nel settore nautico.

Attraverso una falsa email si sarebbe inserito nella trattativa tra un cliente e una società di vendita di barche e, spacciandosi come uno degli addetti di quest’ultima, sarebbe riuscito a ‘dirottare’ il bonifico per la caparra sull’acquisto di un tender per yacht. Un trucco che, secondo le accuse, avrebbe permesso a un ferrarese di 55 anni di intascarsi 22.500 euro. Per quei fatti, avvenuti nel 2019, l’uomo è ora a processo con le accuse di accesso abusivo a un sistema informatico, intercettazione e alterazione di comunicazioni telematiche e truffa. Il caso è approdato ieri mattina in tribunale davanti al giudice Giuseppe Palasciano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Vendita con l’hacker, truffa da 22mila euro"

