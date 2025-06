Vela alti e bassi per l’Italia nella prima giornata della Kieler Woche 2025

Vela alti e bassi per l’Italia nella prima giornata della Kieler Woche 2025. Uno degli eventi velici più prestigiosi al mondo, che quest’anno si svolge in Germania come terzo atto del nuovo circuito Sailing Grand Slam, ha visto le prime emozionanti regate di flotta. L’Italia ha già lasciato il segno, dimostrando talento e determinazione nel suo debutto, e il meglio deve ancora arrivare. L’avventura è solo all’inizio.

Si è appena conclusa la prima giornata della Kieler Woche 2025, uno degli eventi velici annuali più importanti e prestigiosi al mondo valevole in quest'occasione anche come terzo atto stagionale del nuovo circuito Sailing Grand Slam. Nella baia di Kiel (in Germania) sono andate in scena oggi le prime regate di flotta di alcune classi, mentre nella seconda metà della kermesse toccherà anche ad altri protagonisti. Italia subito protagonista nel singolo maschile ILCA 7, con tre rappresentanti nella top10 della generale dopo una prova. Il migliore degli azzurri in classifica è Dimitri Peroni, 4° grazie alla seconda piazza nella Yellow Fleet davanti ai connazionali Lorenzo Brando Chiavarini (7° assoluto) e Antonio Pascali (10° overall).

