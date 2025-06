Vasto incendio lungo la SS18 ad Eboli | spaventati gli automobilisti

Un vasto incendio lungo la SS18 ad Eboli ha scatenato il panico tra gli automobilisti, con un’immensa coltre di fumo che ha invaso la carreggiata. La paura si è diffusa rapidamente mentre vegetazione e sterpaglie bruciavano, mettendo in allerta i soccorritori. Sul luogo sono intervenuti subito i vigili del fuoco, impegnati a domare le fiamme e garantire la sicurezza di tutti. La situazione è sotto controllo, ma resta alta l’attenzione sulla delicata operazione di spegnimento.

Paura, nella tarda mattinata di oggi, ad Eboli, dove un incendio di vaste proporzioni è divampato al km 85 della Strada Statale 18. In fiamme sterpaglie e vegetazione selvatica. Il fumo ha invaso la carreggiata spaventando gli automobilisti di passaggio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Vasto incendio lungo la SS18 ad Eboli: spaventati gli automobilisti

