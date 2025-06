Varese autista di bus non fa inversione e un passeggero gli rompe il naso La rabbia dei conducenti | Non si può lavorare così

Ancora un episodio di violenza scuote il settore dei trasporti pubblici: questa volta, un autista di Varese è stato aggredito da un passeggero che, infuriato per non aver potuto effettuare una inversione, gli ha rotto il naso. La rabbia dei conducenti cresce, rendendo insostenibile il loro lavoro. È ora di riflettere seriamente sulla sicurezza e sul rispetto nei confronti di chi ogni giorno garantisce il nostro spostamento.

Cittiglio (Varese), 21 giugno 2025 – Ancora un’aggressione a un autista di Autolinee Varesine: microfrattura del setto nasale e un ematoma allo zigomo (prognosi di 15 giorni). È accaduto sull’autobus della linea V115 che collega Luino a Cittiglio e poi a Laveno. L’autobus, arrivato nel piazzale della stazione puntualmente alle 13.30, era pronto a ripartire per Laveno. Un passeggero, alla richiesta di mostrare il biglietto, ha risposto di non avere alcuna intenzione di regolarizzare la propria posizione e di essere pronto ad essere sanzionato dai controllori. Furbetti e violenti sui bus aggrediscono i controllori: botte e spray urticante in faccia Raptus di follia . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varese, autista di bus non fa inversione e un passeggero gli rompe il naso. La rabbia dei conducenti: “Non si può lavorare così”

