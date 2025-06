Vanzan resta alla Rata Tolentino via Cicconetti

Vanzan resta alla Maceratese, confermando il suo impegno e la passione per la maglia biancorossa. Con questa scelta, il giovane talento classe 1999 rafforza la squadra di serie D, portando entusiasmo e continuità al progetto. Siamo ancora agli inizi del mercato e lo staff tecnico...

È fatta: Nicola Vanzan, classe 1999, sarà ancora un giocatore della Maceratese. Un altro tassello della vecchia guardia sarà a disposizione dell’allenatore Matteo Possanzini per la serie D. "Sono contentissimo – ha detto il giocatore – di poter dare un seguito al percorso iniziato l’anno scorso. Macerata è una grande piazza e sono orgoglioso di poterla difendere anche in serie D". Siamo ancora agli inizi del mercato e lo staff tecnico biancorosso deve portare a compimento un grosso lavoro perché è da ampliare e migliorare il parco under, senza dimenticare che la squadra deve essere puntellata da elementi di qualità per non accusare il salto di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vanzan resta alla Rata. Tolentino, via Cicconetti

