Vandalizzato il talent corner di piazza della Balduina | Gesto incivile che colpisce tutti

Il talento e la creatività che animano la talent corner di piazza della Balduina sono stati brutalmente violati da un atto vandalico che ferisce l'intera comunità. La scoperta, fatta oggi, sabato 21 giugno, nel giorno della Festa della Musica, da Pino Acquafredda, presidente della commissione Cultura del municipio XIV, ha lasciato tutti increduli: “È stato smontato e sono stati portati via gli...”. Un gesto incivile che non deve passare inosservato.

Il talent corner di piazza della Balduina è stato vandalizzato. A fare la brutta scoperta, proprio oggi, sabato 21 giugno, nel giorno della Festa della musica, è stato il presidente della commissione Cultura del municipio XIV, Pino Acquafredda: “È stato smontato e sono stati portati via gli. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Vandalizzato il talent corner di piazza della Balduina: "Gesto incivile che colpisce tutti"

In questa notizia si parla di: vandalizzato - talent - corner - piazza

Roma, vandalizzato il Talent Corner di Piazza Balduina - Un triste episodio che oscura la Festa della Musica a Roma: il Talent Corner di piazza Balduina, spazio dedicato ai giovani talenti e alla creatività, è stato vandalizzato.

Roma, vandalizzato il Talent Corner di Piazza Balduina; Il talent corner della Balduina divide i residenti; Roma, rubano zaino a turista ai Musei Vaticani: arrestati due borseggiatori.

Roma, vandalizzato il Talent Corner di Piazza Balduina - A Roma, ignoti hanno danneggiato il Talent Corner di Piazza Balduina, spazio dedicato alla creatività musicale dei ragazzi. Secondo romadailynews.it

Roma, a Conca d'Oro nasce un nuovo Talent Corner: un palco urbano (smart) dove fare musica all'aperto. Cos'è e come funziona - L’iniziativa è stata portata avanti anche in altri municipi e tra dieci giorni è prevista l’apertura di un altro palco in piazza della Balduina. Si legge su ilmessaggero.it