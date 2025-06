vandali in azione danneggiate le vedovelle

Ancora una volta, i vandali hanno preso di mira le "vedovelle" dei nostri parchi e giardini pubblici, danneggiando le rubinetterie e lasciando l'acqua a secco o fuori controllo. Un gesto che mette a rischio il benessere e la fruibilitĂ degli spazi condivisi. Tuttavia, il Comune non si arrende: negli ultimi giorni, sono stati avviati interventi di riparazione e manutenzione per garantire che questi simboli di comunitĂ possano tornare a funzionare al meglio.

Ancora danneggiate, senza le levette e a volte senza l’intera rubinetteria: a secco, o con l’acqua che continua a uscire, o manomesse anche in queste settimane di gran caldo estivo. Le "vedovelle", in tutto 26 esemplari nei parchi pubblici e nei giardini comunali del territorio cittadino, continuano a essere prese di mira, come è avvenuto in passato, dai vandali. Da parte sua, il Comune interviene per sistemarle: negli ultimi giorni, sono iniziate le operazioni di riparazione alle fontanelle presenti nel "Giardino Montessori" di via don Minzoni, nell’area cani di via del Molino e nel parco pubblico di via Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it