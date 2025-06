' Vance a Israele ci state trascinando in guerra con l' Iran'

In un momento di crescente tensione tra Israele e Iran, le parole del vicepresidente USA J.D. Vance hanno acceso ulteriori focolai di preoccupazione. Durante una conversazione cruciale, Vance ha sottolineato che gli Stati Uniti non dovrebbero essere trascinati in un conflitto diretto, insinuando che Israele potrebbe spingere il paese verso una guerra con Teheran. Questa dinamica complessa rischia di intensificare una crisi giĂ esplosiva, con esiti imprevedibili per la stabilitĂ internazionale.

Durante la chiamata in cui i dirigenti israeliani hanno detto che non aspetteranno le due settimane concesse da Donald Trump a Teheran, il vicepresidente Usa J.D. Vance ha replicato che gli Stati Uniti non dovrebbero essere direttamente coinvolti e ha insinuato che gli israeliani stanno trascinando gli Stati Uniti in guerra con l' Iran: lo scrive la Reuters sul proprio sito citando alcune fonti a conoscenza del colloquio. Reuters non è riuscita a stabilire chi altro abbia preso parte alla chiamata, oltre a Hegseth. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Vance a Israele, ci state trascinando in guerra con l'Iran'

In questa notizia si parla di: vance - trascinando - guerra - iran

Trump valuta di entrare in guerra. Meloni: “L’obiettivo del G7 è che l’Iran non abbia l’atomica” - In un panorama internazionale già turbolento, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più intense.

Guerra Israele-Iran, l’imprenditrice: gabbia Teheran. “Mancano Internet, soldi e benzina” - In un quadro di tensione crescente tra Israele e Iran, la crisi a Teheran si fa sempre più drammatica.

L’attacco che Israele ha sferrato contro l’Iran, in palese violazione del diritto internazionale, precipita tutto il medio oriente sull’orlo di una guerra totale dalle conseguenze imprevedibili. Netanyahu continua a fare della guerra lo strumento principale per conser Vai su Facebook

'Vance a Israele, ci state trascinando in guerra con l'Iran'; Israele - Iran, le news in diretta. Vance a Israele: “Ci state trascinando in guerra con l’Iran”; Guerra Israele Iran, giorno nove: nuovi raid sui siti iraniani, missili su Tel Aviv. Trump: 'Improbabile che gli europei siano d'aiuto'.

'Vance a Israele, ci state trascinando in guerra con l'Iran' - Durante la chiamata in cui i dirigenti israeliani hanno detto che non aspetteranno le due settimane concesse da Donald Trump a Teheran, il vicepresidente Usa J. Si legge su quotidiano.net

Guerra Israele-Iran in diretta: Anxios: “Khamenei introvabile”. Per il presidente iraniano “niente stop al nucleare in nessuna circostanza” - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel giorno 9 di conflitto: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, 21 giugno 2025 ... Come scrive fanpage.it