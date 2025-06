Valore e merito | storie di successo coraggio talento | convegno con Rampelli

Il convegno “Valore e merito: storie di successo, coraggio, talento” rappresenta un’occasione unica per celebrare le eccellenze che, con impegno e determinazione, hanno saputo emergere e fare la differenza. Mercoledì 25 giugno, a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari, si parlerà di crescita e riconoscimento, con protagonisti che incarnano il vero spirito del merito. Un evento da non perdere, trasmesso in diretta webtv, che mette in luce le storie che ispirano e motivano il nostro Paese.

ROMA – Mercoledì 25 giugno, a partire dalle ore 9.30, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “Valore e merito: storie di successo, coraggio, talento”. Sono previsti nell’occasione i saluti del vice presidente della Camera, Fabio Rampelli (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Valore e merito: storie di successo, coraggio, talento”: convegno con Rampelli

