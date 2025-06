Valerio Fischer | Gasperini ha polso non subirà la presenza di Ranieri | INTERVISTA VIDEO

Nel mondo del calcio italiano, le dinamiche tra dirigenti e allenatori sono spesso al centro dell'attenzione. Valerio Fischer, direttore tecnico dell'Aurelia Antica Aurelio, analizza con chiarezza e fermezza i recenti fallimenti della Nazionale e le sfide dell'AS Roma durante una intervista esclusiva. Con un occhio attento alle strategie e alle leadership, Fischer rivela come Gasperini abbia il polso saldo e non subirà influenze esterne come quella di Ranieri.

Il direttore tecnico dell'Aurelia Antica Aurelio si è soffermato a parlare dei vari problemi alla base dei fallimenti recenti della Nazionale italiana, ma anche della situazione dell'AS Roma, squadra nel pieno di una profonda rivoluzione tecnica e societaria

