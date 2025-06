Valentin Carboni a DAZN | Sono contentissimo il gol ripaga i sacrifici di questi mesi Su Lautaro…

Valentin Carboni torna protagonista con un gol da sogno che scalda il cuore dei tifosi dell’Inter. Dopo nove mesi di sacrifici e rinunce, l’attaccante argentino del 2005 ha regalato una vittoria indimenticabile al suo ritorno in campo, dimostrando che la tenacia premia sempre. Le sue parole a DAZN svelano l’emozione di un momento che resterà per sempre nel suo cuore e nella storia nerazzurra. Un giorno che Valentin difficilmente dimenticherà.

Una giornata indimenticabile per Valentin Carboni, che realizza il primo gol con l’Inter al rientro dall’infortunio. Le sue parole a DAZN. Un giorno che Valentin Carboni difficilmente dimenticherà. Al ritorno in campo dopo nove mesi a causa della rottura del legamento crociato, l’argentino ha realizzato il gol vittoria al 92? contro l’ Urawa Red Diamonds. Visibilmente emozionato, il classe 2005 ha raccontato le sue emozioni nel post partita di DAZN. EMOZIONI – «Sono molto contento, dovevamo vincere per forza. Sono stati mesi molto difficili per me, dedico il gol alla mia famiglia e alla mia fidanzata che mi sono stati sempre vicini». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Valentin Carboni a DAZN: «Sono contentissimo, il gol ripaga i sacrifici di questi mesi. Su Lautaro…»

In questa notizia si parla di: valentin - carboni - dazn - mesi

Chivu a Dazn: «I ragazzi mi hanno reso orgoglioso, sono felice per Valentin Carboni! Quando ieri ho parlato con lui…» - Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha condiviso emozioni e riflessioni dopo la vittoria contro gli Urawa Red Diamonds, sottolineando l’importanza dei cambi e il cuore della squadra.

Gol Carboni, l’argentino torna in campo dopo 9 mesi e realizza la rete della vittoria contro l’Urawa! Primo gol in nerazzurro – VIDEO - Valentin Carboni torna in grande stile, siglando il gol decisivo che regala all’Inter una vittoria emozionante contro l’Urawa Red Diamonds nel Mondiale per Club.

? Eccone un altro che Chivu ha portato in Primavera da sotto età. L'assenza di Taremi e lo stop di Pio Esposito possono regalargli una chance: Valentin Carboni. - Daniele Mari Vai su Facebook

V. Carboni a DAZN: In questi mesi ho sofferto, il gol è un premio. Lautaro per me è un esempio; Inter, Carboni: Lautaro un esempio, cerco di seguire la sua mentalità. Al goal ero emozionato; Carboni: “Meritavamo di vincere. Lautaro un esempio. Gol emozione grande, lo dedico a…”.

DAZN - Inter, Carboni: "Abbiamo meritato la vittoria, il gol? Un bel premio per me e per la squadra" - Valentin Carboni, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Urawa Red Diamonds: "Sono molto contento per questa vittoria, perché ce la meritavamo e dovevamo v ... Come scrive napolimagazine.com

Inter, Carboni: "Lautaro un esempio, cerco di seguire la sua mentalità. Al goal ero emozionato" - winner della sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Inter e Urawa Red Diamonds, Valentin Carboni, ha parlato. Si legge su calciomercato.com