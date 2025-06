Va in scena Cirque du Silos | musica laboratori e dibattiti per riflettere sull' accoglienza VIDEO

Il Cirque du Silos prende vita con musica, laboratori e dibattiti, un palcoscenico di riflessione sull’accoglienza e l’inclusione. Clara Fedi ricorda che questo spazio, spesso associato a degrado, diventa invece un luogo di incontro e speranza, capace di immaginare nuovi scenari sociali. Un evento che non solo intrattiene, ma invita a ripensare il nostro ruolo nel costruire comunità solidali. Un’occasione imperdibile per trasformare il silenzio in dialogo.

"Il Silos non era solo un posto di miseria, di abbandono e di degrado, ma anche di incontro reale tra le persone per immaginare nuovi scenari". Lo dice Clara Fedi, una delle promotrici dell'evento "Cirque du Silos", organizzato dalle associazioni del mondo dell'accoglienza, che si sta svolgendo.

Lettera aperta al Cirque de Soleil per ricordare il passato del Silos: oltre mille firme - Una lettera aperta al Cirque de Soleil, firmata da oltre mille cittadini e 70 organizzazioni, richiama l’attenzione sul passato del Silos di Trieste, simbolo di memoria e identità.

