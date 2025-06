Va in Questura per regolarizzare la sua posizione ma gli agenti scoprono il suo passato da scafista

Recato presso l'Ufficio Immigrazione di Rimini per regolarizzare la sua posizione, un cittadino turco ha avuto una spiacevole sorpresa: gli agenti hanno scoperto il suo passato da scafista. Questa scoperta ha portato a un provvedimento immediato, con l'accompagnamento presso il Centro per il Rimpatrio di Bari, segnando un episodio significativo nelle politiche di tutela e sicurezza del territorio nazionale.

L’ufficio Immigrazione della Questura di Rimini, lo scorso mercoledì (18 giugno) ha provveduto all’accompagnamento di un cittadino turco presso il Centro per il Rimpatrio di Bari, al fine di un’espulsione. L’uomo, nel tentativo di regolarizzare la sua posizione sul territorio Nazionale, si è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Va in Questura per regolarizzare la sua posizione, ma gli agenti scoprono il suo passato da "scafista"

