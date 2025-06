Va in pensione il preside dei quartieri difficili di Palermo | ‘Scuola burocratizzata ragazzi sempre più fragili’

Dopo quarant’anni di dedizione, il preside Domenico Di Fatta saluta con orgoglio i suoi studenti dei quartieri più difficili di Palermo, tra Zen 2 e Brancaccio. La sua carriera è stata un esempio di impegno e passione, ma ora denuncia una scuola troppo burocratica e studenti sempre più fragili, che necessiterebbero di un supporto psicologico costante. La sua testimonianza ci invita a riflettere sul futuro dell’istruzione italiana.

Dopo quarant'anni di carriera, il dirigente scolastico Domenico Di Fatta si congeda dalla scuola. Ha lavorato a Palermo nei quartieri più difficili, come Zen 2 e Brancaccio. Ricorda le sfide affrontate e denuncia una scuola oggi troppo burocratica e studenti fragili che avrebbero bisogno di uno psicologo fisso in ogni istituto Una vita tra le

