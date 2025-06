Utenze idriche Barreca replica a Veronese | Accuse infondate e valuteremo azioni a difesa dell’Ente

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria risponde con fermezza alle accuse infondate riguardo alle utenze idriche degli edifici pubblici, sollevate da Simone Veronese. L’Ente si riserva di valutare ogni azione legale necessaria a tutela della propria reputazione e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza e la verità sono i pilastri su cui si fonda l’impegno dell’amministrazione per garantire servizi efficienti alla cittadinanza.

