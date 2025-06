Usando l’Intelligenza Artificiale per scrivere il cervello riduce del 55% l’attività cerebrale Gli effetti cognitivi e le pratiche a scuola Lo studio

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui studiamo e apprendiamo. Secondo un esperimento del MIT Media Lab su 54 studenti, l'uso di ChatGPT per scrivere saggi può ridurre fino al 55% l'attività cerebrale, segnalando uno scarico cognitivo. Ma questo beneficio in termini di risparmio di tempo e fatica potrebbe avere ripercussioni sul nostro sviluppo intellettuale, sollevando importanti domande sul futuro dell'apprendimento.

L’esperimento del MIT Media Lab, condotto su 54 studenti universitari, ha evidenziato che utilizzare ChatGPT per scrivere saggi – analoghi a quelli del SAT – consente di risparmiare tempo e sforzo, ma provoca una diminuzione fino al 55?% della connettività cerebrale rispetto a chi scrive di proprio pugno. Questo calo è interpretabile come un chiaro segnale di "scarico cognitivo", dove l’intelligenza artificiale sostiene gran parte del processo mentale. L'articolo Usando l’Intelligenza Artificiale per scrivere il cervello riduce del 55% l’attività cerebrale. Gli effetti cognitivi e le pratiche a scuola. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

