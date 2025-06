Urbisaglia il Te Deum della Wind Symphony nell’anfiteatro romano

Stasera alle 21.30, l’Anfiteatro Romano di Urbisaglia si trasforma in un palcoscenico internazionale con la Wind Symphony Orchestra di Stanford e il Coro regionale Arcom, creando un evento unico di musica e collaborazione tra enti e comunità. Un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera magica e ascoltare il The Deum, un capolavoro che unisce culture e talenti. Non perdete questa straordinaria serata di musica e solidarietà.

L’ anfiteatro romano di Urbisaglia ospita, questa sera alle 21.30, una tappa della tournée della Wind Symphony Orchestra di Stanford (Usa) con 70 giovani musicisti in collaborazione con il Coro regionale Arcom, composto da oltre 100 canori provenienti da tutte le Marche. Un progetto di collaborazione fra enti e associazioni che ha coinvolto l’Università e il Comune di Ancona, i Comuni di Jesi e Urbisaglia, la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, il Conservatorio Casella dell’Aquila e il Conservatorio Venezze di Rovigo. Arcom e la Wind Symphony Orchestra dell’Università di Stanford eseguiranno il " Te Deum " di Giancarlo Aquilanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Urbisaglia, il Te Deum della Wind Symphony nell’anfiteatro romano

