Uomo colto da malore in un negozio | salvato con il defibrillatore

Una scena di paura e solidarietà si è svolta questa mattina a Cava de’ Tirreni, quando un uomo è stato colto da un improvviso malore in un negozio di frutta. Grazie alla prontezza degli astanti e all’uso tempestivo del defibrillatore, i soccorsi sono stati rapidamente attivati e la vita dell’uomo è stata salvata. La vicenda sottolinea l’importanza di strumenti salvavita e di una comunità sempre attenta.

Paura, questa mattina, a Cava de’ Tirreni, dove un uomo è stato colto da un improvviso malore ed ha perso conoscenza mentre si trovava all’interno di un negozio di frutta. I soccorsi Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 ed è stata immediatamente avviata la rianimazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Uomo colto da malore in un negozio: salvato con il defibrillatore

In questa notizia si parla di: uomo - colto - malore - negozio

https://umbriasettegiorni.it/torgiano-uomo-colto-da-malore-in-farmacia-salvato-dalle-farmaciste/… #Torgiano, uomo colto da malore in farmacia: salvato dalle farmaciste Vai su X

Tragedia alla stazione Stella Polare: muore un uomo colto da malore Un uomo di 57 anni è deceduto questa mattina intorno alle 10:00 presso la stazione Stella Polare della linea Metromare Roma-Lido, stroncato da un improvviso malore mentre stava parland Vai su Facebook

Cava de’ Tirreni, uomo colto da malore in un negozio: salvato grazie al defibrillatore e al pronto intervento dei soccorritori; Farmaciste soccorrono uomo colto da malore a Torgiano; Malore in via Castelli Fiorenza: i medici si calano dall'elisoccorso per salvare un uomo colto da malore.

Bracciante colto da malore, abbandonato in ospedale poi il decesso: 4 indagati - La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di ... Riporta ilmattino.it

Angelo Sturaro entra in negozio e accusa un malore: muore a 78 anni - dipendenti che erano presenti sono corsi verso l'uomo per soccorrerlo, allertando anche il 118. Secondo ilgazzettino.it