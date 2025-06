Uomini e Donne Arcangelo volta pagina | l’ex di Gemma pizzicato al lago con una donna

Uomini e Donne continua a sorprendere con i suoi personaggi più controversi. Arcangelo, l'ex di Gemma Pizzicato, si lascia vedere ancora una volta, questa volta al lago di Como con una donna misteriosa. Dopo un addio turbolento, il cavaliere sembra aver trovato nuova linfa tra aperitivi e passeggiate romantiche. La scintilla tra loro potrebbe accendere nuovi capitoli di passione e intrighi. La storyline è appena iniziata, e il pubblico non vede l'ora di scoprire come evolverà.

Personaggi Tv. Un cavaliere che non conosce pause. Anche sotto il sole rovente di giugno, tra aperitivi vista lago e passeggiate romantiche, Arcangelo, uno dei personaggi più discussi di Uomini e Donne, non smette di far parlare di sé. Dopo un'uscita di scena non proprio trionfale dal programma di Maria De Filippi — tra addii improvvisi e frequentazioni lampo — eccolo spuntare in compagnia di una giovane dama sul lungolago di Como. La scintilla dell'amore? Un nuovo tentativo di riconquistare le luci della ribalta? Le indiscrezioni si rincorrono, e una foto pubblicata dal blogger Lorenzo Pugnaloni alimenta il mistero.

