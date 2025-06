Un'onda la trascina in acqua mentre gioca con un'amica a Terracina | 12enne muore dopo 3 giorni in ospedale

Una tranquilla giornata a Terracina si trasforma in tragedia: una giovane di 12 anni, trascinata da un’onda durante il gioco con un’amica, perde la vita dopo tre giorni di lotta in ospedale. Un episodio che ci ricorda quanto il mare possa essere affascinante ma anche imprevedibile, sottolineando l’importanza della prudenza e della vigilanza in acqua. Continua a leggere per scoprire come prevenirne le insidie e tutelare i nostri cari.

Lo scorso mercoledì 18 giugno una 12enne è stata soccorsa in mare a Terracina (Latina) mentre si trovava in mare priva di sensi. La ragazzina, che aveva accusato un malore dopo essere stata trascinata da un'onda, è deceduta dopo tre giorni di ricovero in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

