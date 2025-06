Uno solo | il magistrato che ha fatto archiviare Sempio rompe il silenzio

Un solo magistrato ha deciso di mettere fine alle speculazioni sul caso Garlasco, rompendo il silenzio e accendendo nuovi fari sulla vicenda. Nella puntata di Quarto Grado del 20 giugno, Mario Venditti, ex procuratore capo di Pavia, rivela dettagli inediti e anomalie che avevano segnato le sue decisioni. Ma cosa ha portato Venditti a parlare ora? E quali segreti si celano dietro le sue scelte? Scopriamolo insieme.

Quarto Grado accende ancora i fari sul delitto di Garlasco. A rompere il silenzio, nella puntata di venerdì 20 giugno, è Mario Venditti, ex procuratore capo di Pavia e colui che ha fatto archiviare Andrea Sempio (nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi) per ben due volte. "In una recente intervista, ho fatto riferimento a una serie di anomalie, che non ho dichiarato, relative alle vicende di cui mi sono occupato. Era solo per non alimentare le polemiche", ha detto per esordire il magistrato, che ha così spiegato il motivo della sua presenza in studio. Da questa prima indagine e grazie alle intercettazioni, sono riemerse frasi pronunciate da Sempio che hanno attirato l'attenzione degli investigatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it