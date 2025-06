Uno slot mob per combattere la ludopatia premiato il bar che ha scelto di non vendere azzardo

Una giornata di solidarietà e consapevolezza ha preso vita a Cesena, con l’“Slot Mob” al bar Wilson, un gesto concreto contro la ludopatia. In un’epoca in cui il gioco d’azzardo dilaga, questa mobilitazione nazionale fa luce su un problema spesso sottovalutato. Il bar ha scelto di non vendere azzardo, dimostrando che si può fare rete per proteggere la comunità. Un esempio che invita tutti a riflettere e agire.

Anche a Cesena è andato in onda "slot mob", una giornata di mobilizzazione nazionale che nasce per parlare di un problema dilagante che, purtroppo, rischia di passare inosservato: la ludopatia. L’iniziativa è stata proposta al bar Wilson in via Martiri della Libertà 16, sabato alle ore 16.30. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Uno "slot mob" per combattere la ludopatia, premiato il bar che ha scelto di non vendere azzardo

