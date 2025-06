Uno scatto per Bandiera blu | il concorso fotografico sull' accessibilità delle spiagge

Partecipa anche tu al concorso "Uno scatto per Bandiera Blu" e cattura la bellezza delle spiagge accessibili di Ravenna, simbolo di sostenibilità e inclusività. Una grande occasione per mettere in mostra i tuoi talenti fotografici e contribuire alla promozione di un turismo eco-friendly e accessibile a tutti. Non perdere questa opportunità: il mare e la città ti aspettano per raccontare con immagini straordinarie il loro impegno ambientale e sociale.

Il Comune di Ravenna, in collaborazione con Cestha, ha indetto il concorso fotografico "Uno scatto per Bandiera Blu", ideato per promuovere il riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for environmental education (Fee) per la qualità ambientale e la sostenibilità dei litorali.

