UniCredit lunedì riparte l’Ops Bpm | Ci guarderemo intorno

Unicredit si prepara a ripartire con nuove sfide e opportunità, come dimostra l’ultima dichiarazione di Andrea Orcel al Young Factor. Il CEO sottolinea l’importanza di una gestione strategica e autonoma, lontana dalle insidie delle acquisizioni superficiali. Una visione che invita a guardare oltre, verso un futuro più solido e innovativo. Ma cosa riserva il ritorno dell’operazione BPM? Scopriamolo insieme.

Pare che non fosse solo una teoria quella espressa dal ceo di UniCredit Andrea Orcel sul palco di Young Factor, il convegno promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori in partnership con Intesa Sanpaolo, dove, rispondendo alla domanda di uno studente, il ceo afferma: "Se uno dipende dalle acquisizioni, vuol dire che non sa gestire la propria società". Il pensiero dorre a Commerzbank, ma anche all’ops che Gae Aulenti ha lanciato su Banco Bpm, sulla quale il governo ha deciso di applicare restrizioni tramite il Golden Power. La partita si è così complicata: secondo UniCredit, le restrizioni renderebbero l’operazione meno vantaggiosa, oltre a non essere chiare nel merito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net