L'Unicef denuncia con preoccupazione crescente la tragica escalation di violenza in Iran, dove nel corso degli ultimi sei giorni gli attacchi aerei hanno devastato 18 province, causando la perdita di almeno 73 donne e bambini. Tra le vittime, anche 20 bambini uccisi in un singolo attacco su un edificio residenziale a Teheran. Le conseguenze di questa crisi minacciano il futuro dei più vulnerabili, e l’Unicef chiede con urgenza azioni per proteggere le vite innocenti coinvolte in questa tragedia.

La continua escalation delle ostilità in Iran rappresenta una grave minaccia per la vita e il benessere di milioni di bambini. Negli ultimi sei giorni, gli attacchi aerei hanno colpito almeno 18 province in Iran. Secondo le notizie, gli attacchi hanno ucciso almeno 73 donne e bambini. Un singolo attacco su un edificio residenziale della capitale, il 13 giugno, ha ucciso, secondo le notizie, 20 bambini. Lo afferma l' Unicef, secondo il quale "le famiglie riferiscono di traumi e paure nei loro figli a causa delle violenze in corso. Il tributo psicologico sta crescendo, aggiungendosi al pericolo fisico e ai danni a lungo termine inflitti dal conflitto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Unicef, in Iran uccisi almeno 73 donne e bimbi

