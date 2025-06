Un' estate di festa e condivisione per tutti i bambini | anche i più fragili

L’estate è il momento ideale per vivere momenti di gioia, gioco e amicizia. A Albignasego, ci impegniamo a creare un’estate di festa e condivisione per tutti i bambini, inclusi i più fragili. Perché ogni sorriso conta e nessuno deve sentirsi escluso. Garantire l’inclusione di tutti i bambini, anche durante il periodo estivo, significa costruire un futuro più solidale e felice per tutta la comunità.

Estate è sinonimo di vacanze, soprattutto per i più giovani. Ad Albignasego ancora una volta si lavora senza sosta per consentire a tutti di avere i propri momenti di svago e serenità. A cominciare dai giovani più fragili. «Garantire l’inclusione di tutti i bambini, anche durante il periodo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Un'estate di festa e condivisione per tutti i bambini: anche i più fragili

In questa notizia si parla di: tutti - estate - bambini - fragili

Crema solare sì, ma non solo: tutti i consigli per proteggere i bambini dal sole durante l’estate - L’estate è alle porte e con essa l’attenzione alla salute dei nostri bambini sotto il sole. Non si tratta solo di applicare una crema solare, ma di adottare strategie complete per proteggerli efficacemente.

La musica è inclusiva: così l’orchestra accoglie tutti i bambini - La musica è un linguaggio universale che abbraccia tutti, e così l'orchestra accoglie senza riserve i bambini.

Estate 2025: ATTENZIONE AL CALDO! Al via il Piano Estate 2025 per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore Le temperature elevate possono mettere in pericolo la salute, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili, lavoratori esposti al sol Vai su Facebook

Un'estate di festa e condivisione per tutti i bambini: anche i più fragili; Sos afa, arrivano i rifugi climatici. Ombra, fontanelli e aria fresca. In 44 parchi e biblioteche della città; “Speranta: Estate 2025”. Cura e accoglienza per i bambini moldovi.

Un'estate di festa e condivisione per tutti i bambini: anche i più fragili - Il comune di Albignasego ha stanziato un fondo di 220mila euro a supporto dei centri estivi organizzati da scuole dell’infanzia, parrocchie, associazioni culturali e sportive. Si legge su padovaoggi.it

Bambini e anziani fragili nella prossima Legge Finanziaria - Investire nei bambini fragili significa investire nel futuro del Paese, costruendo una società più inclusiva e giusta, capace di prendersi cura di tutti i suoi membri, a partire dai più piccoli. Secondo corriere.it