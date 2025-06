Un’altra panchina rossa Inaugurata dal Consorzio

Un gesto semplice come l’installazione di una panchina può diventare un potente simbolo di unità e solidarietà contro la violenza di genere. In un'area che segna il confine tra Viareggio e Massarosa, questa iniziativa del Consorzio di Bonifica ci ricorda che i limiti geografici non devono dividere i nostri cuori e le nostre azioni. Oggi più che mai, è fondamentale unirsi per combattere insieme questa battaglia.

La strada segna lo spartiacque tra due Comuni diversi. Ma oggi più che mai, quello tra Viareggio e Massarosa non è un confine. Ieri mattina, il Consorzio di Bonifica ha inaugurato una nuova panchina rossa, simbolo universale contro la violenza di genere. Mentre la sede dell’ente ricade nel territorio viareggino, la panchina è stata installata sul lato opposto della strada, che sta sotto Massarosa: quasi a voler testimoniare che, di fronte a certe emergenze, il primo appello dev’essere quello all’unità d’intenti. "Voglio ringraziare la sindaca di Massarosa e i consiglieri della Provincia e del comune di Viareggio – ha premesso il presidente del Consorzio Dino Sodini –; oltre alla polizia che ha voluto partecipare all’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un’altra "panchina rossa". Inaugurata dal Consorzio

