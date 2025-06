Una specialissima Iliade al Teatro Greco di Siracusa. Giuliano Peparini porta in scena un capolavoro senza tempo, esplorando i sentimenti profondi dietro le guerre: amore, dolore e passione. Un viaggio emozionante nel cuore della tragedia antica, che rivive con intensità moderna. Venerdì 4 luglio, preparatevi a vivere un’esperienza unica, dove l’antico e il contemporaneo si incontrano per raccontare ciò che rende umani: i sentimenti più autentici.

«L'essere umano evolve in tante cose ma non in tutte. Si parla di guerra come se ne parlava ai tempi di Omero. Dietro alle guerre ci sono sentimenti forti come amore e dolore. E noi li racconteremo». Giuliano Peparini presenta la sua nuova creazione, «Iliade», che debutta in anteprima mondiale venerdì 4 luglio al Teatro greco di Siracusa. Dopo «Ulisse, l'ultima Odissea» e «Horai. Le 4.