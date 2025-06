Una settimana di controlli per una mobilità più sicura e responsabile | focus su bici e monopattini

una settimana di controlli per una mobilità più sicura e responsabile. Focus su bici e monopattini, la Polizia locale di Modena mette in campo un'azione incisiva dal 23 al 28 giugno 2025, per garantire tutela e monitoraggio della mobilità sostenibile. Durante tutta la settimana, gli agenti del comando di via Galilei – sia nelle circoscrizioni che in aree strategiche – intensificheranno i controlli per promuovere comportamenti corretti e tutelare cittadini e ambiente.

La Polizia locale di Modena dà il via a una campagna di controllo dedicata alla tutela e al monitoraggio della mobilità sostenibile, in programma dal 23 al 28 giugno 2025. Durante tutta la settimana, gli agenti del Comando di via Galilei – sia quelli dislocati nelle varie circoscrizioni che il.

