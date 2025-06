Una Riviera in festa la spiaggia si trasforma in un circus | show di 100 artisti con un Mare di Rosa

Una riviera in festa, dove la spiaggia diventa il palcoscenico di uno spettacolo straordinario: 100 artisti, colori vivaci e un mare di rosa che avvolge la notte. "Un Mare di Rosa 2025" ha acceso Rimini il 20 giugno, regalando emozioni uniche a chi ha camminato a piedi nudi, ascoltato la musica, ballato fino all’alba o brindato sotto le stelle. Un evento magico capace di lasciare ricordi indelebili: e questa è solo l’inizio.

Un Mare di Rosa 2025 ha acceso la notte di venerdì 20 giugno con una magia che solo la spiaggia di Rimini sa regalare. C’è chi l’ha vissuta camminando a piedi nudi sulla sabbia, chi si è lasciato trasportare dalla musica, chi ha danzato fino a tardi, chi ha brindato sotto le stelle o si è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Una Riviera in festa, la spiaggia si trasforma in un circus: show di 100 artisti con un Mare di Rosa

In questa notizia si parla di: spiaggia - mare - rosa - riviera

“La Laguna dei Sussurri”: nascosta tra le baie in Sicilia c’è una spiaggia caraibica | Spiaggia bianca finissima e un mare in cui ci si può specchiare - La Laguna dei Sussurri è una gemma nascosta tra le baie della Sicilia, dove una spiaggia di finissima sabbia bianca si tuffa in un mare così cristallino da sembrare un angolo dei Caraibi.

Il cielo sta per tingersi di rosa: dal 20 al 22 giugno, le mie Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata ospitano uno degli eventi estivi più attesi della Riviera, la Notte Rosa! Sulla spiaggia si balla sotto le stelle fino a notte fonda e in città arrivano il co Vai su Facebook

Una Riviera in festa, la spiaggia si trasforma in un circus: show di 100 artisti con un Mare di Rosa; Fuori porta: la Notte Rosa accende la Romagna; Il programma della Notte Rosa 2025: la Riviera si accende di magia.

Notte rosa in riviera. Pienone nelle piazze ma la festa continua - Tanti appuntamenti nei locali e negli stabilimenti balneari in tutto il weekend. Secondo msn.com

Il programma della Notte Rosa 2025: la Riviera si accende di magia - Ecco la nostra guida agli appuntamenti anche per i bambini e nei parchi a tema della Riviera ... Si legge su msn.com