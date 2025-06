Una passerella per lo Stallazzo. Il collegamento verrà ripristinato.

Un importante passo avanti per garantire l’accesso sicuro allo Stallazzo: verrà presto ripristinata una passerella temporanea che supererà le due frane sul percorso lungo l’Adda tra Cornate e Paderno d’Adda. Questo intervento, annunciato da Giorgio Monti, presidente della coop Solleva, consentirà di riaprire il principale punto di ristoro sul fiume, offrendo lavoro a persone fragili e rafforzando il legame con la comunità locale. Un segnale di speranza e rinascita.

Il collegamento per lo Stallazzo verrà presto ripristinato. Sarà realizzata una passerella provvisoria per sorpassare le due frane che da più di un anno bloccano il passaggio sull’alzata lungo l’Adda tra Cornate e Paderno d’Adda, il principale accesso all’unico punto di ristoro suol fiume, lo Stallazzo appunto, gestito dai volontari della coop Solleva per garantire un lavoro a persone fragili. Lo annuncia Giorgio Monti, da pochi mesi presidente del Parco Adda Nord. "Mancano gli ultimi dettagli e le verifiche dei requisiti di sicurezza, ma non dovrebbe volerci ancora troppo tempo – spiega -. Probabilmente verrà realizzata una passerella in parte sopra il canale del Naviglio tra l’alzaia e l’Adda in prossimità del punto dove il passaggio è interrotto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it