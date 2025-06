Una nuova legge sui consorzi di bonifica | raccolta firme a San Pietro Vernotico

A San Pietro Vernotico, cresce l’attenzione verso il futuro del territorio con la raccolta firme promossa dal comitato "Voce Comune" per una nuova legge sui Consorzi di bonifica. Un momento di grande partecipazione e consapevolezza, sostenuto anche dai consiglieri comunali Giuliana Giannone, Gianluca Epifani e Massimo Canoci, che mira a migliorare la gestione delle risorse idriche e a tutelare le comunità locali. È un passo importante verso un cambiamento concreto e condiviso.

SAN PIETRO VERNOTICO - Una raccolta firme per una nuova legge sui Consorzi di bonifica, promossa dal comitato "Voce Comune". È questa l'importante iniziativa alla quale hanno aderito i consiglieri comunali di San Pietro Vernotico, Giuliana Giannone, Gianluca Epifani e Massimo Canoci, del gruppo.

