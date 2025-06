Una notte da rider recensione | nella folle giungla del delivery

Una notte da rider ci porta nel cuore della frenetica giungla del delivery, un universo in continua evoluzione dove i fattorini, ora noti come rider, sono diventati i protagonisti di una realtà sociale imprescindibile. Tra storie di corse mozzafiato e sfide quotidiane, il film getta luce sulla loro vita, rivelando il valore di queste figure che, più di ogni altra, uniscono le comunità e alimentano il nostro quotidiano. Ma fino a che punto questa figura può davvero cambiare le nostre vite?

Una volta si chiamavano "fattorini". Una volta le chiamavano "consegne a domicilio". Poi anche il mondo del "cibo ordinato da casa" ha avuto bisogno di un tocco più cool per dare un nome alle cose. E così ecco spuntare tanti rider a popolare il caotico mondo del delivery. Una figura che durante la pandemia è diventata centrale. Un vero proprio collante sociale fondamentale per una marea di gente. Così importante che Hideo Kojima, in modo del tutto profetico, ha persino dedicato un intero videogioco alla figura del corriere con quel capolavoro di Death Stranding. Però non c'è sempre bisogno di grandi racconti fantascientifici per raccontare questo mestiere ingrato.