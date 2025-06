Una madre che non si arrende due bambine in cerca di un destino diverso nell’Italia offesa dalla violenza degli squadristi e dalla povertà che rende invisibili

In un’Italia segnata da violenza, povertà e invisibilità, una madre determinata sfida le convenzioni per offrire un futuro diverso alle sue due bambine. Un racconto di resilienza, coraggio e sogni nascosti dietro il peso delle parole e dei pregiudizi. “Quando i fiori avranno tempo per me” di Sara Gambazza ci invita a riflettere sulla forza nascosta nelle storie di chi lotta contro ogni avversità, dimostrando che anche nelle tenebre più profonde può germogliare la speranza.

N on era figlia, non era moglie, non era mamma come si conviene. Era una puttana. È presentata così, in un incipit folgorante, la protagonista di Quando i fiori avranno tempo per me, secondo romanzo di Sara Gambazza, ex infermiera che ha debuttato nel 2023, grazie a un concorso letterario, con Ci sono mani che odorano di buono. Libri da leggere: i 12 semifinalisti del Premio Strega 2025 Sara Gambazza e il suo romanzo d'esordio. Un porto sicuro per anime che resistono Anita fa la prostituta per campare, ha due figlie, Rosa e Ninfa, vive in una stanza fatiscente nel quartiere più povero di Parma, l'Oltretorrente, il primo che resiste ai fascisti.