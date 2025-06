Una giornata da Jane Austen nell’atmosfera di Villa Arconati

Immergiti nell’eleganza senza tempo di Jane Austen nella suggestiva cornice di Villa Arconati. In occasione del 250° anniversario della nascita della celebre scrittrice, vivi una giornata tra charme e storia, dove moda in stile Impero e atmosfere ottocentesche ti trasporteranno nell’Inghilterra di fine Settecento. Preparati a scoprire come l’evoluzione della moda ha accompagnato le trame dei suoi romanzi e la vita di un’epoca indimenticabile.

A 250 anni dalla nascita di Jane Austen, una delle più celebri e apprezzate scrittrici del panorama letterario britannico, domani Villa Arconati di Bollate ospiterà il terzo appuntamento delle rievocazioni storiche de "Il Filo della Storia". Per una giornata la moda in Stile Impero animerà la Villa e narrerà l'evoluzione della moda che nacque durante la Rivoluzione francese e proseguì fino al 1815 circa. Attraverso la replica di abiti e accessori originali, racconti e aneddoti riguardo agli usi e costumi dell'epoca, i visitatori potranno rivivere in prima persona una nuova tappa del passato. Abiti, ma non solo.

