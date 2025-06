Una giornata al Mugello con Ducati in attesa del Gran Premio di MotoGP

Una giornata al Mugello con Ducati, in attesa del Gran Premio di MotoGP, è un’esperienza unica e coinvolgente. Abbiamo vissuto da insider i giorni che hanno preceduto la gara, tra prove libere intense, summit tra ingegneri, il caldo torrido, la tensione palpabile e momenti di pura allegria. Un’immersione autentica nel cuore di un mondo in cui passione e tecnologia si fondono. Scopri come questa atmosfera speciale rende ogni istante indimenticabile.

