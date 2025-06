Una città orientata al futuro l’eterna trasformazione che ha portato Bari sul NYT

Bari, città dal cuore pulsante e sempre in evoluzione, si sta affermando come una vera protagonista internazionale. La sua metamorfosi continua, portando il capoluogo pugliese sul prestigioso New York Times, che ne celebra il dinamismo e l’innovazione. Questa costante spinta al rinnovamento rispecchia lo spirito dei baresi, pronti a reinventarsi pur conservando le radici. Non perdete l’appuntamento con Repubblica Insieme: scoprite come Bari guarda al futuro senza dimenticare le sue origini.

Il quotidiano Usa ha raccontato la rapida trasformazione del capoluogo in polo turistico. Ma i cambiamenti sono da sempre nel Dna stesso dei baresi, anche a costo di cancellare il passato. Se ne parlerà a Repubblica Insieme, clicca qui per partecipare. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Una città orientata al futuro, l’eterna trasformazione che ha portato Bari sul NYT

