Un turista inciampa e sfonda una tela del Seicento nella Galleria degli Uffizi

Un episodio inatteso scuote questa mattina la celebre Galleria degli Uffizi di Firenze: un turista, inciampando, ha accidentalmente squarciato una preziosa tela del Seicento di Nicoletto, raffigurante Ferdinando dei Medici. Nonostante il danno apparente, il museo rassicura: l'opera è già stata sottoposta a restauro e il suo fascino storico rimane intatto. Un promemoria che l’arte va tutelata, anche in momenti di sorpresa...

Questa mattina, presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, un turista è inciampato sul “Ferdinando dei Medici” di Nicoletto. La tela, del 1690, ha subìto uno squarcio che ha rovinato il dipinto all’altezza del piede destro del Gran principe fiorentino. La tela è stata immediatamente portata al laboratorio di restauro, ma secondo il museo non è un danno troppo grave. Agli Uffizi un turista è inciampato su una tela del Seicento e l’ha squarciata. Il dipinto, che pare essere stato squarciato dal turista in procinto di farsi un selfie vicino, sarĂ restaurato direttamente a Firenze. Secondo gli esperti, la tela potrĂ presto tornare in esposizione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Un turista inciampa e sfonda una tela del Seicento nella Galleria degli Uffizi

In questa notizia si parla di: tela - turista - uffizi - galleria

Turista fa un selfie agli Uffizi a Firenze ma inciampa e urta quadro del Seicento: “Tela danneggiata” - Un visitatore agli Uffizi di Firenze, intento a scattare un selfie, ha accidentalmente urtato un prezioso quadro del Seicento, causando danni alla tela.

DUE ANIME, UN SOLO CORPO? ? L'Ermafrodito dormiente è uno dei gioielli archeologici della Galleria degli Uffizi.? ? Entrò nella collezione medicea nel Settecento, grazie al cardinal Leopoldo (1617-1675), raffinato collezionista, che lo acquistò per il fratel Vai su Facebook

Uffizi, turista si fa un selfie con un quadro del Seicento, ma scivola e danneggia la tela; Turista in visita agli Uffizi inciampa e sfonda il ritratto di “Ferdinando dei Medici”,…; Incidente agli Uffizi: squarciato dipinto seicentesco del Nicoletto.

Turista fa un selfie agli Uffizi a Firenze ma inciampa e urta quadro del Seicento: “Tela danneggiata” - Un turista per farsi un selfie è inciampato in un quadro del Seicento esposto per una mostra agli Uffizi di Firenze ... Segnala fanpage.it

Cade mentre si fa un selfie, turista danneggia tela del '700 - FIRENZE — Potrebbe costare molto caro a un turista aver tentato di scattarsi un selfie mentre si trovava al Museo degli Uffizi. toscanamedianews.it scrive